Азербайджанские энергетики вспоминают жертв трагедии 20 Января

Вначале присутствующие почтили минутой молчания память шехидов, погибших в результате кровавой резни мирного населения, устроенной Советской Армией в Азербайджане в ночь с 19 на 20 января 1990 года. Затем был продемонстрирован документальный фильм о событиях 20 января 1990 года.

На мероприятии выступили ветеран карабахской войны, вице-президент ОАО «Азерэнержи» Зияддин Гулиев и другие руководители акционерных обществ. Они рассказали в том числе и о том, как были ранены в ходе событий 30-летней давности азербайджанские энергетики. Было подчеркнуто, что несмотря на большие жертвы, 20 Января – это кровью написанная славная страница истории Азербайджана.

Памятные мероприятия, посвященные 30-летию трагедии 20 Января, были проведены во всех электростанциях и региональных управлениях электросетей. Также была оказана материальная помощь членам семей шехидов, работающих в «Азерэнержи».