В бакинском поселке задержана 24-летняя наркоторговка Фото; видео
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отделения полиции поселка Мехдиабад, по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств задержана 24-летняя Илькана Набиева, сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.
Согласно информации, в ходе обыска в ее доме было обнаружено большое количество героина и метадона.
Задержанная призналась, что занимается наркоторговлей больше двух лет. По ее словам, в преступный бизнес ее втянул родной брат.
Отмечается, что Илькана Набиева представлялась своим покупателям как «Икош».
По факту ведется расследование.