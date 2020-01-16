Жители улицы Мехмандарова Хатаинского района, несмотря на дождливую погоду, пришли на встречу с председателем партии «Умид», кандидатом в депутаты в 35-ом избирательном округе Хатаинского района Игбалом Агазаде с большой надеждой.

Выступив на встрече с избирателями, Игбал Агазаде рассказал о проблемах и этого избирательного округа, и всей страны, в целом. Избиратели заявили, что все как один поддерживают Игбала Агазаде и выразили ему благодарность за 15-летнюю деятельность в Милли Меджлисе в ипостаси истинно народного избранника. Избиратели с воодушевлением встретили решение экс-депутата о выдвижении своей кандидатуры из этого округа.

В свою очередь, И.Агазаде заявил, что связан со своими избирателями, и достиг своих политических успехов благодаря поддержки избирателей.

Затем ветеран карабахской войны, экс-депутат Игбал Агазаде ответил на вопросы избирателей.

Жители улицы Мехмандарова заверили Игбала Агазаде в том, что отдадут свои голоса за него.