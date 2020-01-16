Примечательно, что к трибуне, с которой выступал Верховный лидер Ирана, была прислонена снайперская винтовка.

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи впервые за восемь лет лично провел пятничную молитву в столичной мечети Мосалла в Тегеране, сообщает BBC News.

Как сообщает агентство, решение провести пятничную молитву было принято после экстраординарных событий в стране - масштабных антиправительственных протестов, начавшихся после того, как власти признали, что "Боинг" украинских авиалиний был сбит иранской ракетой.

Выступая после молитвы, Хаменеи заявил, что враги Ирана пытаются использовать трагедию с погибшим лайнером, чтобы отвлечь внимание общественности от убийства Сулеймани, которого, как сказал аятолла, оплакивают миллионы иранцев и тысячи иракцев.

"Сопротивление должно продолжаться, пока регион не будет полностью очищен от вражеской тирании", - заявил Хаменеи тысячам иранцев, собравшимся на его выступление и скандировавшим "Смерть Америке!"