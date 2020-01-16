Лавров: «Нервозная ситуация... У границ Ирана находились 6 американских истребителей»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил сбитие украинского пассажирского самолете в небе над Ираном «нервозной ситуацией». Об этом он сказал накануне в ходе традиционной большой пресс-конференции в Москве, сообщает РИА Новости.
Глава внешнеполитического ведомства России заявил, что незадолго до того, как был сбит украинский самолет, в небе вблизи границ Ирана находились 6 истребителей F-35 ВВС США.
«Есть информация, что после атаки иранцы ожидали еще одного удара США и в воздухе было шесть истребителей F-35, в воздушном пространстве на границе Ирана. Это подлежит проверке, но нервозность в такой ситуации присутствовала», - сказал Сергей Лавров.
Он не рассказал о том, как были получены сведения об обнаружении американских истребителей стелс. Но если сказанное им правда, то вероятно, что российские войска ПВО смогли обнаружить американские истребители с помощью РЛС «Контейнер», расположенной на расстоянии трех тысяч километров от границ Ирана.
Напомним, что выполнявший рейс в Киев украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек. Позже иранские военные заявили, что самолет был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны страны.