Лавров: «Нервозная ситуация... У границ Ирана находились 6 американских истребителей»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил сбитие украинского пассажирского самолете в небе над Ираном «нервозной ситуацией». Об этом он сказал накануне в ходе традиционной большой пресс-конференции в Москве, сообщает РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства России заявил, что незадолго до того, как был сбит украинский самолет, в небе вблизи границ Ирана находились 6 истребителей F-35 ВВС США.

«Есть информация, что после атаки иранцы ожидали еще одного удара США и в воздухе было шесть истребителей F-35, в воздушном пространстве на границе Ирана. Это подлежит проверке, но нервозность в такой ситуации присутствовала», - сказал Сергей Лавров.

Он не рассказал о том, как были получены сведения об обнаружении американских истребителей стелс. Но если сказанное им правда, то вероятно, что российские войска ПВО смогли обнаружить американские истребители с помощью РЛС «Контейнер», расположенной на расстоянии трех тысяч километров от границ Ирана.