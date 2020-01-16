МВД переходит на усиленный режим

В День всенародной скорби 20 Января органы внутренних дел будут работать в усиленном режиме. Как сообщает пресс-служба МВД, соответствующий приказ подписал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Согласно приказу, с целью обеспечения общественного порядка и безопасности во время мероприятий, которые будут проведены в связи с 30-й годовщиной трагедии 20 Января, органы внутренних дел и личный состав Внутренних войск будут нести службу в усиленном режиме.

Для обеспечения беспрепятственного передвижения наших граждан, которые придут на Аллею шехидов, а также для обеспечения безопасности во время мероприятий и церемоний, которые будут проведены на территории республики в связи с трагедией 20 Января, на станциях Бакинского метрополитена будут мобилизованы сотрудники полиции.

В этот день в 12:00 память шехидов будет почтена минутой молчания.

Будут приняты соответствующие меры для дачи звуковых сигналов водителями автотранспортных средств.