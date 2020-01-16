Адвокаты помогли малоимущим жителям Лерика фото
Распоряжением главы государства «О дополнительных мерах по развитию адвокатуры» от 22 февраля 2018 года Коллегии адвокатов Азербайджана было рекомендовано организовывать оказание безвозмездной правовой помощи нуждающимся в ней малоимущим гражданам.
В рамках мероприятий по исполнению рекомендации, 18 января, по инициативе Коллегии адвокатов Азербайджана была оказана безвозмездная правовая помощь жителям Лерикского и прилегающих районов.
Адвокатские бюро Баку №8 и №10 в Культурном центре Лерика оказали различную правовую помощь около 50 гражданам, ознакомились с их проблемами, дали соответствующие консультации и в связи с этими вопросами были написаны заявления и жалобы в государственные и негосударственные структуры.
Следует отметить, что в рамках визита адвокаты ознакомились с выставкой, организованной исполнительной властью и посвященной 30-летию со дня трагедии 20 Января.
Коллегия адвокатов Азербайджана и в будущем планирует проведение подобных мероприятий в других районах Азербайджана.