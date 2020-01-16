Распоряжением главы государства «О дополнительных мерах по развитию адвокатуры» от 22 февраля 2018 года Коллегии адвокатов Азербайджана было рекомендовано организовывать оказание безвозмездной правовой помощи нуждающимся в ней малоимущим гражданам.

В рамках мероприятий по исполнению рекомендации, 18 января, по инициативе Коллегии адвокатов Азербайджана была оказана безвозмездная правовая помощь жителям Лерикского и прилегающих районов.

Адвокатские бюро Баку №8 и №10 в Культурном центре Лерика оказали различную правовую помощь около 50 гражданам, ознакомились с их проблемами, дали соответствующие консультации и в связи с этими вопросами были написаны заявления и жалобы в государственные и негосударственные структуры.

Следует отметить, что в рамках визита адвокаты ознакомились с выставкой, организованной исполнительной властью и посвященной 30-летию со дня трагедии 20 Января.

Коллегия адвокатов Азербайджана и в будущем планирует проведение подобных мероприятий в других районах Азербайджана.