Генпрокуратура предупредила руководителя сайта

В результате расследования, проведенного в Генеральной прокуратуре, было установлено, что с грубым нарушением требований Закона Азербайджанской Республики «О средствах массовой информации», несмотря на требования пресс-служб Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры о проведении уточнения с пресс-службами соответствующих структур во избежание распространения недостоверной информации о следственных мероприятиях и оперативно-розыскных мероприятиях, проведенных в связи с умышленным убийством 10-летней жительницы села Дондар Гушчу Товузского района Нармин Гулиевой, интернет-сайт oxu24.com периодически целенаправленно распространял недостоверную информацию с целью формирования у общественности ошибочного мнения, что противоречит интересам следствия, а также запрещенную законом информацию.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в связи с указанными фактами учредитель и генеральный директор сайта Мирджалал Меджидов был приглашен в Генеральную прокуратуру, где в соответствии с требованиями Закона Азербайджанской Республики «О прокуратуре» до его сведения была доведена недопустимость использования СМИ для распространения ложной и предвзятой информации на основании статьи 10 Закона Азербайджанской Республики «О средствах массовой информации». М.Меджидов был официально проинформирован о том, что в случае продолжения распространения такой предвзятой и противоречащей требованиям закона информации в его отношении будут приняты более строгие меры, предусмотренные законодательством, включая привлечение к уголовной ответственности.