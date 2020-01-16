Как легко заразиться массовым психозом наш комментарий
Согласно исследованию, опубликованному в медицинском журнале Lancet, почти каждый третий взрослый в Гонконге сообщал о симптомах посттравматического стрессового расстройства в течение нескольких месяцев социальных волнений в городе.
Медики Гонконга, по итогам проведенного многолетнего исследования, добавляют к этому новую рекомендацию – не участвовать в массовых протестах. Поскольку в этом случае можно серьезно навредить уже всему организму.
Нет, речь не идет об опасности получить полицейской дубинкой, попасть под пролетающий мимо кирпич или выхватить струю слезоточивого газа. Все проще и сложнее одновременно – участие в массовых протестных мероприятиях оказывает крайне негативное влияние на психику.
Интерлюдия: «Все началось с того, что несколько человек вышли в летнюю жару на улицу и стали танцевать. Размахивая руками и раскачиваясь, в насквозь мокрой от пота одежде, они танцевали всю ночь до утра, сопровождая танец нечленораздельными выкриками. Изредка они останавливались, чтобы попить или поесть, казалось, забыв о растущей усталости и боли в покрытых синяками ногах. Когда в ситуацию вмешались власти, участников безумного танца стало на несколько сотен больше». Это не описание протестных выступлений - речь об одной из психических эпидемий. Она началась летом, ровно 500 лет назад, во французском Страсбурге. Именно там, в 1518 году на протяжении трех ужасно жарких месяцев сотни людей обнаруживали в себе непреодолимую тягу к танцу.
У каждого десятого жителя Гонконга по итогам продолжавшихся более семи месяцев протестов обнаружено посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), характеризующееся симптомами присутствия, симптомами избегания, негативными изменения когнитивных процессов и настроения, а также изменениями в возбуждении и реактивности. Цифры распространения поражают, поскольку выше тех, которые наблюдались в районах вооруженных конфликтов или после террористических атак.
Что тревожнее всего, год от года, от протеста к распространение симптомов ПТСР среди жителей Гонконга нарастает. Во время массовых выступлений в 2014 году их испытывали примерно 2,5% горожан. В 2015 – уже пять процентов, а в сентябре-ноябре 2019 года показатель достиг максимума – 32%, причем у каждого третьего из этого числа – а это примерно семь с половиной гонконгцев - симптомы посттравматического стрессового расстройства носят уже устойчивый характер, что предполагает оказанием им медицинской и психологической помощи.
Исследователи, кстати, предупреждают, что полученные результаты не отражают всего масштаба проблемы, поскольку вне поля их зрения оказались подростки младше 18 лет, которые сейчас составляют основную долю протестующих.
А медики разводят руками. «Гонконг испытывает недостаток в ресурсах, чтобы справиться с этой избыточной нагрузкой на психическое здоровье», - говорит профессор Габриэль Люн, декан факультета медицины в Университете Гонконга. - «Каждый пятый взрослый сейчас сообщает врачам о вероятной депрессии или подозрении на ПТСР. Это вполне сопоставимо с населением тех стран, где сейчас идут вооруженные конфликты, происходили масштабные природные катастрофы или регулярно совершаются крупные террористические акты».
Интерлюдия: Тарантелла — популярный неаполитанский танец. Но не всем известно, что название этого танца связано с массовыми психическими эпидемиями, потрясавшими Италию в конце XV века. «Кто-то пустил слух, что от укуса ядовитого паука тарантула человек приходит в «мышечное сумасшествие». От сильной боли он корчится в конвульсиях, и единственное средство излечения — неистовая пляска под звуки скрипки, флейты или гитары. Эти дикие пляски распространились по всей Италии и в огромном большинстве охватили тех, кого и не кусал страшный паук. Один вид танцующего тарантеллу оказывал сильнейшее психическое воздействие на окружающих».
В условиях избыточной нагрузки на психику – которой являются для человека и общества длительные массовые протесты - люди начинают крайне некритично относиться к слухам, распространяемым через социальные сети. Достаточно вспомнить, с какой легкостью жители Гонконга воспринимали фейки об «убитых полицией демонстрантах», о «вводе в город частей Народно-освободительной армии Китая» и тому подобное, чтобы сделать вывод – массовый психоз становится временем безоглядного доверия к самым диким слухам.
И это бы еще ладно, люди вообще в последние годы отучились критически воспринимать поток информации и пропаганды. Да, в общем-то, в большинстве своем, пресловутые 95% никогда не умели этого делать. Проблема в том, какую это вызывает реакцию. И у отдельного человека, и у масс. Зачастую кто-то цепенеет и теряет волю. Кто-то впадает в панику. Но у части общества происходит наоборот – просыпается агрессия, тяга к разрушению, сопровождаемая, как утверждают исследователи, временным снижением инстинкта самосохранения и отключением ограничителей, то есть – утратой привычных норм поведения.
Ни одна из психических эпидемий в Средневековье не обходилась без разрушений, поджогов, погромов и человеческих жертв. В наше время, когда технические средства для деструктивной деятельности куда как изощреннее – количество пострадавших от массовых психозов становится гораздо больше. Да и формы расправы все разнообразнее – от массовой травли в масс-медиа и социальных сетях до «коктейля Молотова» в оппонента прямо на улице.
Интерлюдия: «В 1892 году в провинции Шэньси некий деревенский житель, страдая хроническим помешательством, стал предсказывать, что в ближайшее время наступит конец света. Он увлекал тысячи крестьян, которые, бросив работу, собирались на коллективные «моления». Во время этих сборищ их участники приходили в сильное возбуждение. Начинались массовые галлюцинации, судороги, всхлипывания, икота — словом, все признаки массовой истерии». Попытки властей вмешаться привели к массовым бунтам и погромам, в ходе которых было сожжено около десяти деревень, причем, поджоги осуществляли их жители.
Саморазрушение – вот конечный итог массовых психозов, которые охватывают участников протестов или иных массовых выступлений, вне зависимости от того, носят ли они политический окрас или же являются религиозными или националистическими движениями. Психике человека, в общем-то, достаточно безразлично, является ли он «борцом за демократию» или «сторонником тоталитаризма», верит ли он в единого Бога или поклоняется Большому лунному Бегемоту, какого он роду-племени и какая у него форма глаз и носа.
Массовые психозы, которые мы считали атрибутом Средневековья и сюжетами для картин Иеронима Босха и Питера Брейгеля, возвращаются. И в связи с ростом социальных волнений по всему миру, в том числе в крупных городах, в том же Гонконге, вопрос о том, как социальные волнения влияют на психическое здоровье населения, приобретает огромное значение - не только для общественного здравоохранения, но и для безопасности нашей цивилизации.