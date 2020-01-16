Шэн Сию, специально для haqqin.az 18:58

Согласно исследованию, опубликованному в медицинском журнале Lancet, почти каждый третий взрослый в Гонконге сообщал о симптомах посттравматического стрессового расстройства в течение нескольких месяцев социальных волнений в городе. Медики Гонконга, по итогам проведенного многолетнего исследования, добавляют к этому новую рекомендацию – не участвовать в массовых протестах. Поскольку в этом случае можно серьезно навредить уже всему организму.

Нет, речь не идет об опасности получить полицейской дубинкой, попасть под пролетающий мимо кирпич или выхватить струю слезоточивого газа. Все проще и сложнее одновременно – участие в массовых протестных мероприятиях оказывает крайне негативное влияние на психику. Интерлюдия: «Все началось с того, что несколько человек вышли в летнюю жару на улицу и стали танцевать. Размахивая руками и раскачиваясь, в насквозь мокрой от пота одежде, они танцевали всю ночь до утра, сопровождая танец нечленораздельными выкриками. Изредка они останавливались, чтобы попить или поесть, казалось, забыв о растущей усталости и боли в покрытых синяками ногах. Когда в ситуацию вмешались власти, участников безумного танца стало на несколько сотен больше». Это не описание протестных выступлений - речь об одной из психических эпидемий. Она началась летом, ровно 500 лет назад, во французском Страсбурге. Именно там, в 1518 году на протяжении трех ужасно жарких месяцев сотни людей обнаруживали в себе непреодолимую тягу к танцу. У каждого десятого жителя Гонконга по итогам продолжавшихся более семи месяцев протестов обнаружено посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), характеризующееся симптомами присутствия, симптомами избегания, негативными изменения когнитивных процессов и настроения, а также изменениями в возбуждении и реактивности. Цифры распространения поражают, поскольку выше тех, которые наблюдались в районах вооруженных конфликтов или после террористических атак. Что тревожнее всего, год от года, от протеста к распространение симптомов ПТСР среди жителей Гонконга нарастает. Во время массовых выступлений в 2014 году их испытывали примерно 2,5% горожан. В 2015 – уже пять процентов, а в сентябре-ноябре 2019 года показатель достиг максимума – 32%, причем у каждого третьего из этого числа – а это примерно семь с половиной гонконгцев - симптомы посттравматического стрессового расстройства носят уже устойчивый характер, что предполагает оказанием им медицинской и психологической помощи. Исследователи, кстати, предупреждают, что полученные результаты не отражают всего масштаба проблемы, поскольку вне поля их зрения оказались подростки младше 18 лет, которые сейчас составляют основную долю протестующих.

А медики разводят руками. «Гонконг испытывает недостаток в ресурсах, чтобы справиться с этой избыточной нагрузкой на психическое здоровье», - говорит профессор Габриэль Люн, декан факультета медицины в Университете Гонконга. - «Каждый пятый взрослый сейчас сообщает врачам о вероятной депрессии или подозрении на ПТСР. Это вполне сопоставимо с населением тех стран, где сейчас идут вооруженные конфликты, происходили масштабные природные катастрофы или регулярно совершаются крупные террористические акты». Интерлюдия: Тарантелла — популярный неаполитанский танец. Но не всем известно, что название этого танца связано с массовыми психическими эпидемиями, потрясавшими Италию в конце XV века. «Кто-то пустил слух, что от укуса ядовитого паука тарантула человек приходит в «мышечное сумасшествие». От сильной боли он корчится в конвульсиях, и единственное средство излечения — неистовая пляска под звуки скрипки, флейты или гитары. Эти дикие пляски распространились по всей Италии и в огромном большинстве охватили тех, кого и не кусал страшный паук. Один вид танцующего тарантеллу оказывал сильнейшее психическое воздействие на окружающих». В условиях избыточной нагрузки на психику – которой являются для человека и общества длительные массовые протесты - люди начинают крайне некритично относиться к слухам, распространяемым через социальные сети. Достаточно вспомнить, с какой легкостью жители Гонконга воспринимали фейки об «убитых полицией демонстрантах», о «вводе в город частей Народно-освободительной армии Китая» и тому подобное, чтобы сделать вывод – массовый психоз становится временем безоглядного доверия к самым диким слухам.

И это бы еще ладно, люди вообще в последние годы отучились критически воспринимать поток информации и пропаганды. Да, в общем-то, в большинстве своем, пресловутые 95% никогда не умели этого делать. Проблема в том, какую это вызывает реакцию. И у отдельного человека, и у масс. Зачастую кто-то цепенеет и теряет волю. Кто-то впадает в панику. Но у части общества происходит наоборот – просыпается агрессия, тяга к разрушению, сопровождаемая, как утверждают исследователи, временным снижением инстинкта самосохранения и отключением ограничителей, то есть – утратой привычных норм поведения. Ни одна из психических эпидемий в Средневековье не обходилась без разрушений, поджогов, погромов и человеческих жертв. В наше время, когда технические средства для деструктивной деятельности куда как изощреннее – количество пострадавших от массовых психозов становится гораздо больше. Да и формы расправы все разнообразнее – от массовой травли в масс-медиа и социальных сетях до «коктейля Молотова» в оппонента прямо на улице. Интерлюдия: «В 1892 году в провинции Шэньси некий деревенский житель, страдая хроническим помешательством, стал предсказывать, что в ближайшее время наступит конец света. Он увлекал тысячи крестьян, которые, бросив работу, собирались на коллективные «моления». Во время этих сборищ их участники приходили в сильное возбуждение. Начинались массовые галлюцинации, судороги, всхлипывания, икота — словом, все признаки массовой истерии». Попытки властей вмешаться привели к массовым бунтам и погромам, в ходе которых было сожжено около десяти деревень, причем, поджоги осуществляли их жители.