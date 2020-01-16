В Санкт-Петербургском городском суде стартовало рассмотрение уголовного дела о заказном убийстве из-за любви. Не впервые находящийся на скамье подсудимых уроженец Азербайджана Габиль Асадов после оглашения старшим прокурором Наталией Цепкало предъявленного обвинения предсказуемо заявил о непричастности к преступлению, пишет издание «Мойка-78».

Издание напоминает, что отбывающий 11-летний срок за участие в прокатившихся по Петербургу в начале 2010-х годов криминальных разборках, окрещенных в СМИ «ресторанной войной», Габиль Асадов обвиняется в организации убийства по найму. По версии следствия, в 2012 году он заплатил 200 тысяч рублей за устранение занимавшегося в Петербурге частным извозом гражданина Узбекистана, на жену которого положил глаз.

«У нас так не принято», - отрезал подсудимый, дав понять, что у него не было мотива, и чужую жену он не мог желать.

При этом заявил, что с убитым был лично знаком и зла ему никогда не желал. Так что все обвинения в его адрес, безосновательны.

Лежащий в луже крови труп 35-летнего мужчины был обнаружен рядом с домом, где семейная пара снимала жилье, ранним утром 29 июля 2012 года. Долгое время преступление оставалось «глухим», пока один из якобы отправленных Асадовым на устранение препятствия на пути к его счастью мужчин не рассказал, кто стоит за жестоким преступлением. По версии следствия, засекреченный свидетель в последний момент отказался от совершения смертоубийства.