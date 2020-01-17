В Париже сгорел знаменитый ресторан

Сегодня утром в парижском ресторане "Ротонда", расположенном в квартале Монпарнас, произошел пожар. В результате значительный ущерб нанесен уникальной обстановке заведения и его оформлению в стиле "ар-деко". Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, в качестве основной версии произошедшего рассматривается поджог. Известно, что в помещении было несколько очагов возгорания. Благодаря сработавшей сигнализации пожарные быстро прибыли на место происшествия, однако борьба с огнем заняла не менее часа.

По данным телеканала, следователи обнаружили следы жидкости для разжигания огня в пострадавших от пожара помещениях ресторана. Пожар вспыхнул в нескольких местах застекленной веранды ресторана после 5 часов утра. Немедленно сработала пожарная сигнализация, сигнал тревоги также передали на пульт полиции сотрудники охранного агентства, камеры слежения которого были установлены в различных точках ресторана.

К "Ротонде" в считанные минуты прибыли пять пожарных машин. Помещения ресторана были заполнены густым дымом, пожарным было трудно действовать. Тем не менее огонь им удалось относительно быстро сбить.

Как сообщила дирекция "Ротонды", в результате пожара ресторану, начавшему работу еще в 1903 году, нанесен "сильный ущерб". Более четырех десятков его сотрудников на несколько недель останутся без работы.