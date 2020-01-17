Мадат Гулиев: «20 января – преступление против азербайджанского народа»

В административном здании Министерства оборонной промышленности Азербайджана состоялось памятное мероприятие, посвященное 30-летию трагедии 20 Января, в котором приняли участие руководство и коллектив министерства.

Вначале присутствующие почтили минутой молчания память шехидов, погибших в результате кровавой резни мирного населения, устроенной Советской Армией в Азербайджане в ночь с 19 на 20 января 1990 года.

Затем на мероприятии выступил министр оборонной промышленности, Национальный герой Азербайджана Мадат Гулиев, который назвал события 20 января 1990 года преступлением против азербайджанского народа.

Министр сказал, что спустя день после трагедии, рискуя своей жизнью, Гейдар Алиев пришел в постоянное представительство Азербайджана в Москве, где на пресс-конференции перед всем миром осудил организаторов преступления. Затем по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной Республики первым на государственном уровне дал политико-правовую оценку трагедии 20 Января.

Мадат Гулиев подчеркнул, что память жертв этой трагедии ежегодно чтится на государственном уровне, правда о тех события доводится до мировой общественности и эту политику успешно продолжает президент Ильхам Алиев.