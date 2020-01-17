13 кандидатов в Исполком АФФА: без Гурбана Гурбанова, но с Фаридом Мансуровым
Объявлены имена кандидатов в Исполнительный комитет АФФА.
Как известно, на недавней внеочередной конференции Ассоциации было решено увеличить состав Исполкома с 11 до 13 человек.
Отчетно-выборная конференция АФФА состоится 28 января. Имена кандидатов должны были быть объявлены не позднее, чем за 10 дней до заседания. И вот сегодня, 18 января, истек срок подачи заявок. Имена кандидатов известны.
От Общественного объединения Региональных футбольных федераций выдвинуты трое: ветераны футбола Искендер Джавадов (Западная региональная футбольная федерация) и Казбек Туаев (Общественное объединение Региональных футбольных федераций), а также генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов (Северная региональная футбольная федерация).
От Общественного объединения Профессиональной футбольной лиги представлены пятеро: Заур Ахундов (президент «Кешля»), вице-президент АФФА Рауф Алиев («Сабаил»), ветеран Вагиф Садыхов («Сумгаит»), вице-президент АФФА Эльшад Насиров («Нефтчи») и начальник управления спорта в Министерстве молодежи и спорта, олимпийский чемпион-2004 Фарид Мансуров (Общественное объединение Профессиональной футбольной лиги).
Общественное объединение Отраслевых футбольных федераций выдвинуло двоих – заместителя министра образования Фирудина Гурбанова (Студенческая футбольная федерация) и главу SOCAR Energy Georgia Махира Мамедова (Федерация футзала).
Наконец, от Общественного объединения Общественных футбольных организаций в Исполкоме могут быть представлены двое: министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров (Всеазербайджанское объединение любителей футбола) и глава отдела международных связей АФФА Кенуль Мехтиева (Общественное объединение Общественных футбольных организаций).
Также в Исполкоме будет президент АФФА, на посту которого планирует продолжить свою работу Ровнаг Абдуллаев.
Таким образом, из прежнего состава Исполкома нет в списке главного тренера «Карабаха» Гурбана Гурбанова, который заявлял, что не хочет заседать в Комитете. Освободившееся место и два новых должны занять генсек Эльхан Мамедов, олимпийский чемпион Фарид Мансуров и сотрудница АФФА Кенуль Мехтиева.