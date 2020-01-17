13 кандидатов в Исполком АФФА: без Гурбана Гурбанова, но с Фаридом Мансуровым

Как известно, на недавней внеочередной конференции Ассоциации было решено увеличить состав Исполкома с 11 до 13 человек.

Отчетно-выборная конференция АФФА состоится 28 января. Имена кандидатов должны были быть объявлены не позднее, чем за 10 дней до заседания. И вот сегодня, 18 января, истек срок подачи заявок. Имена кандидатов известны.

От Общественного объединения Региональных футбольных федераций выдвинуты трое: ветераны футбола Искендер Джавадов (Западная региональная футбольная федерация) и Казбек Туаев (Общественное объединение Региональных футбольных федераций), а также генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов (Северная региональная футбольная федерация).

От Общественного объединения Профессиональной футбольной лиги представлены пятеро: Заур Ахундов (президент «Кешля»), вице-президент АФФА Рауф Алиев («Сабаил»), ветеран Вагиф Садыхов («Сумгаит»), вице-президент АФФА Эльшад Насиров («Нефтчи») и начальник управления спорта в Министерстве молодежи и спорта, олимпийский чемпион-2004 Фарид Мансуров (Общественное объединение Профессиональной футбольной лиги).