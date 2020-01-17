CNN: Трамп поминутно следил за устранением Сулеймани

Президент США Дональд Трамп рассказал на закрытой встрече со спонсорами Республиканской партии о том, что поминутно следил за военной операцией по устранению на территории Ирака командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN со ссылкой на попавшую в ее распоряжение аудиозапись данной встречи, прошедшей в пятницу в резиденции главы государства Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Согласно публикации, Трамп подробно рассказал, как с помощью специальных средств дистанционно наблюдал за прилетом Сулеймани в международный аэропорт Багдада и встречей иранского генерала с заместителем главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандисом, который также был убит американцами. Как пишет CNN, президент США ошибочно назвал аль-Мухандиса главой ливанской шиитской партии "Хезболлах", а не шиитской группировки "Катаиб Хезболлах", которая была создана в 2003 году и насчитывает 3 тыс. бойцов, входит в состав "Аль-Хашд аш-Шааби".

По выражению Трампа, санкционированная им операция позволила "убрать двух по цене одного". Президент США также рассказал, что слушал радиопереговоры американских военных, следивших за этой операцией с помощью "камер, выведенных в небо на высоту нескольких миль". Глава государства припомнил слова одного из военных о том, что Сулеймани и аль-Мухандису "осталось жить две минуты и 11 секунд", потом - около одной минуты, затем - 30 секунд и т.д. После завершения отсчета раздался взрыв, приводит телекомпания слова хозяина Белого дома.

Согласно публикации, Трамп на встрече ни словом не обмолвился о неминуемой угрозе жизни американских граждан, с которой Вашингтон связал решение убить Сулеймани. При этом президент возмущался тем, как иранский генерал отзывался о США, а также задавал риторический вопрос, сколько еще можно было терпеть подобное.

3 января Министерство обороны США сообщило о проведении операции, в результате которой в районе аэропорта Багдада были убиты Сулеймани и аль-Мухандис. По версии Пентагона, удар носил оборонительный характер, так как преследовал цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных в Ираке и других странах.