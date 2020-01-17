Беседовал: Эйнулла Фатуллаев 21:27

Впервые мы встретились в прошлом году. Долго и тепло говорили. Корифей советской и российской журналистики, побывавший почти во всех странах мира и успевший встретиться с недоступными для большинства журналистов главами государств – президентами, премьерами и королями… Михаил Соломонович Гусман. Это почти культовое для бакинцев имя талантливого еврея с Монтино неразрывно связано с историей авангардной советской и российской журналистики. Автор жесткой формулы макиавелистской власти (а власть на Востоке всегда отождествляется с реальной, а не высокопарной политикой), Михаил Соломонович подарил мне «Формулу жизни» - трогательную и душевную книгу о своих родителях – профессоре Соломоне Гусмане и профессоре Лоле Барсук. Гусман любит повторять, что формирует отношение к главам государств через восприятие истинной картины их стран. А я формирую отношение к людям через собственное восприятие их отношения к своим родителям. Гусман – благородный сын в полном значении этого слова. Сегодня, ранним бакинским утром, Гусман пришел на встречу со мной с книгой «Формула жизни». «Это книга о моих родителях», - сказал мэтр. Неловко было напоминать ему, что однажды он уже дарил мне ее. Но я напомнил. И с удовольствием принял еще один экземпляр, который с радостью подарю еще одному читателю. Ведь Гусман лелеет память не только о своих родителей, но о представителях выдающегося бакинского еврейства, обусловившего ренессанс Баку в прошлом веке. Спустя несколько дней Михаилу Соломоновичу исполнится 70 лет. И в канун юбилея всемирно известного журналиста мы приняли решение провести цикл концептуальных и аналитических бесед с ним. «Я захожу на ваш haqqin.az дважды в день», - сказал Гусман, чем приятно удивил меня. Хотя рассуждения о нашем сайте вывели нас на бурные прения о положении современной журналистике. Но об этом потом. Итак, с сегодняшнего дня мы открываем рубрику «Цикл бесед с Гусманом» и представляем вашему вниманию первую часть беседы с первым заместителем Гендиректора ТАСС, автором всемирно известной программы «Формула власти» Михаилом Соломоновичем Гусманом.

- Накануне вашего 70-летия, журналиста с мировым именем, к тому же славного выходца из Баку, редакция haqqin.az решила подготовить цикл бесед с вами. Знаю, что задача эта не из легких, ибо вы один из лучших интервьюеров в поздней советской и российской журналистике. Михаил Соломонович, хочу начать с самого актуального вопроса в общественно-политической жизни постсоветского пространства, которое все еще связано неразрывными политическими, социальными и культурологическими нитями, – с последнего федерального послания Владимира Путина. Лучше вас, да и компетентнее вас никто не даст ответ на вопрос – почему Путин решил изменить государственное устройство России. - Думаю, это слишком сильная формулировка. Прошла неделя после послания Путина, и высказаны сотни, тысячи комментариев. Конечно же, это не изменение государственного устройства, а, скорее, реформирование и развитие государственного устройства. Этому есть объяснение, есть и понимание. Нет ничего хуже застоя, застойного явления для общества. Государство и общество должны динамично развиваться, как политические, так и социальные процессы должны отвечать потребностям людей. А послание послужило удовлетворению потребностей людей: преодолению бедности и низкого уровня жизни, низкой заработной платы и т.д. То есть должны быть вызваны процессы для усиления понимания в обществе, что государство проявляет заботу о людях. Это может прозвучать банально, но самые разные по своему толку российские издания указывали на проявление застоя. А у людей моего поколения возникали малооптимистические аналогии. И конституционная реформа, а также изменение состава правительства – важнейшие реформаторские шаги президента. Вот мы с вами беседуем в субботу, накануне моего юбилея. Осталось еще четыре дня. И вот за эти четыре дня мы узнаем, насколько изменилось правительство, и самое главное – новую конструкцию правительства. Что касается нового премьер-министра, то я имею честь знать его лично и достаточно давно. Мишустин – человек невероятной энергии, компьютерный гений, в хорошем смысле слова помешанный на цифровых технологиях. Поверьте, он создал одну из лучших в мире налоговых служб. Несколько лет назад я брал интервью у главы налоговой службы США, так вот, и он особо отметил профессионализм Михаила Мишустина. - Судя по отзывам и комментариям в российских СМИ Мишустин сумел навести порядок в налоговой сфере. Во всяком случае даже оппозиционные СМИ отмечают создание упрощенного и совершенного механизма для индивидуальных лиц. - Безусловно. За кратчайшее время Мишустин поднял налоговые сборы на 40%! Но Путин остановил на нем свой выбор не потому, что он добился больших успехов в налоговой службе, а благодаря его фантастической энергии, характеру и настроенности на результат. Его умению выстраивать командную работу. И конечно же, стратегическое видение. Я несколько раз брал у него интервью, и скажу вам, что Мишустин – человек стратегического склада ума. А это то, что сейчас нужно России. - А вам не кажется, что при новой архитектуре власти в России пост премьер-министра становится исключительно технократическим… - А разве это плохо? - Я не говорю, что это плохо или хорошо. Просто, на первый взгляд происходит своего рода диверсификация власти на технократическую-исполнительную и реальную-теневую… - Что такое реальная власть? Вы сейчас затронули самую болевую точку в послании президента Путина. Во всем мире правительство носит в себе технократическую функцию. Правительство должно управлять экономикой, реализовывать задачи планирования и развития. Как это получится в России, покажет жизнь. Но желание и стремление Путина - создать баланс между ветвями власти. Во всех государствах существует разделение ветвей власти, и это укрепляет страну. Не умаляя значимости президентской вертикали в России, повысится роль Государственного Совета, судейского корпуса и его взаимосвязи с парламентом, укрепится самостоятельность правительства и его независимость от парламента. Во всяком случае так я понял из послания президента. Все эти реформы укрепят устойчивость российской государственной конструкции. Обычного гражданина не должна интересовать фамилия премьер-министра или любого другого министра. Гражданин должен думать об уровне своей жизни и зарплате, о том, как сложится его будущее. А фамилии и персоналии, а также их влияние на судьбу гражданина – это совковое наследие. «Прошла зима, настало лето, спасибо Сталину за это» - помните, как в СССР связывали судьбы миллионов с властными рокировками? А это в корне неправильный подход. Президент должен выстраивать парадигмы стратегического развития страны, а дальше все должно идти в автоматическом режиме. - Большинство аналитиков уверено, что идея диверсификации власти в номинально-представительскую и реально-теневую была успешно апробирована сначала в Казахстане. А затем будет применена и в других республиках бывшего Союза… - В вашем вопросе есть и некий подвопрос. В вашей интонации прозвучал скрытый вопрос – а хорошо ли это. - Если вам показался подвопрос, спрошу прямо – а хорошо ли это? Хотя это была вторая часть вопроса. - Но я сразу это услышал… Давайте о Казахстане. Я очень хорошо знаю эту страну, многократно встречался с Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, Даригой Нурсултановной, с действующим президентом Касым-Жомартом Токаевым… Назарбаев своими идеями, стратегией, системой управления, политической волей создал современное государство Казахстан. Это никто не может отрицать. Я знаю, как рождалась идея национального флага у него дома. Именно он автор слов и чуть ли не музыки национального гимна… Сколько сил, души, энергии, целеустремленности Назарбаев вложил в построение новой столицы. Возникает вопрос – Назарбаев, отдавший больше половины своей жизни родной стране, которой он бесконечно предан, как истинный патриот жаждет, чтобы его страна и дальше продолжала развиваться по определенным им лекалам и принципам? Конечно, как и любой лидер, он заинтересован в преемственности власти. Причем в преемственности разноплановой – политической, экономической, идеологической… Уверяю вас, здесь вопрос даже не в личной преданности, а в преданности идеям, которые выпестовал Назарбаев. К тому же он жив-здоров, функционален, энергичен. Жизнь покажет. Но пока, во всяком случае, этот механизм разумен.