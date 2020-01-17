Посол Рашад Мамедов: «Первым на зов азербайджанцев ответил Олжас Сулейменов»

Посольство Азербайджана в Казахстане в алма-атинском отеле «Интерконтиненталь» организовало памятное мероприятие, посвященное 30-летию трагедии 20 Января, в котором приняли участие около 300 человек. Об этом haqqin.az сообщили в посольстве Азербайджана в Казахстане.

Перед концертом классической музыки с участием солистов Азербайджанского государственного театра оперы и балета, посвященного годовщине трагедии, выступил посол Азербайджана в Казахстане Рашад Мамедов, который рассказал присутствующим о том, что первым на призыв азербайджанского народа откликнулся Олжас Сулейменов. Народный поэт Казахстана является одним из немногих выдающихся представителей тюркского мира, кто был рядом с Азербайджаном и его народом в самые трудные дни, когда советская власть совершила преступление против азербайджанского народа 20 января 1990 года. Он приехал в Азербайджан буквально на следующий день после кровавых событий и поддержал наш народ в борьбе за независимость.

Затем выступил сам Олжас Сулейменов, который сказал, что он написал большую статью про трагедию 20 Января. Эта статья выйдет в казахстанских СМИ 20 января 2020 года в день 30-летней годовщины трагедии. Также эксклюзивно данная статья великого казаха будет опубликована в haqqin.az.