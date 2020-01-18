Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро

По данным издания, девушка, в настоящее время проживающая в США, выставила свою девственность на аукцион на сайте одного из эскорт-агентств. Стартовая цена составляла всего 100 тысяч евро, однако в ходе торгов она превысила 1,2 миллиона евро.

Отмечается, что победителем аукциона стал 58-летний бизнесмен из Мюнхена, владеющий сетью фитнес-клубов. Ему удалось перебить предложения адвоката из Нью-Йорка, который был готов заплатить 1 миллион евро, и певца из Токио, предлагавшего 800 тысяч евро.

Как пишет Daily Mail, встреча украинки и победителя аукциона пройдет в Германии. Отмечается, что мужчина также выразил готовность жениться на девушке и выплачивать ей содержание в размере 10 тысяч евро в месяц.