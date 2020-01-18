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«Давосский экономический форум – одна из крупнейших платформ, собирающих политиков, бизнесменов и общественные организации для обсуждения протекающих в мире экономических процессов, мировой экономической повестки дня, а также общественно-политических процессов. Форум создает широкие возможности для получения исчерпывающей информации об экономических тенденциях в мире», - пишет в своей статье для официального сайта Давосского экономического форума президент Азербайджана Ильхама Алиева. Актуальная статья главы азербайджанского государства вышла в свет под заголовком «Роль Азербайджана в едином и устойчивом мире». Отметим, что начиная с 2007 года И.Алиев уже в 14-й раз будет участвовать в ежегодном заседании этого Форума в Давосе. Являясь прекрасной платформой для представления международной общественности реалий Азербайджана, Всемирный экономический форум также создает возможность для получения исчерпывающей информации об экономических тенденциях в мире. Как пишет президент, это позволяет Азербайджану постоянно проводить реформы, привлекать в страну иностранные инвестиции.

Ильхам Алиев раскрывает экономические успехи Азербайджана: «В результате этих реформ в 2019 году по сравнению с началом 2007 года объем экономики страны вырос на 80 процентов, в том числе объем ненефтяного сектора – в 2,1 раза, стратегические валютные резервы увеличились в 13 раз, уровень бедности снизился более чем в 4 раза, а уровень безработицы, значительно сократившись, составил 4,9 процента. За этот период наша страна дважды - в отчетах Doing Business 2009 и Doing Business 2019 - была признана реформаторской страной-лидером. За период, минувший с 2007 года, в нашу страну были привлечены иностранные инвестиции в размере более 111 миллиардов долларов США, что обеспечило подвижки во всех сферах экономики. В результате если в 2006-2007-х годах Азербайджан в «Отчете глобальной конкурентоспособности» Давосского экономического форума находился на 64-м месте, то, поднявшись в 2017-2018-х годах на 35 место среди 137 стран, занял в 2019 году 2-е место в мире по «Уровню электроснабжения населения», 3-е место по «Весу правительственного регулирования» и «Легкости приема на работу иностранных работников», 5-е место по «Ответственности правительства за преобразования», 8-е место по «Количеству дней, требуемых для начала бизнеса», 10-е место по «Долговременной стратегии правительства». В 2019 году в данном отчете Азербайджан занял 11-е место среди 141 страны по «Эффективности железнодорожных услуг», 12-е место по «Эффективности услуг авиалиний», 25-е место по «Эффективности услуг морских портов», 27-е место по «Качеству дорог». Президент задается риторическим вопросом: «Как это произошло?» И тут же приводит убедительный аргумент: «Значительное развитие транспортной и дорожной инфраструктуры страны стало возможным благодаря иностранным и местным инвестициям. Однако усовершенствование транспортной инфраструктуры произошло не только за счет капитала, важную роль здесь сыграло и сотрудничество. Сотрудничество в рамках Форума превратило Азербайджан в важного актора транспортных коридоров Север-Юг, Восток-Запад, международный транспортный узел. Реализованный по инициативе нашей страны железнодорожный проект Баку-Тбилиси-Карс, соединяющий железные дороги Азербайджана, Грузии и Турции, был сдан в эксплуатацию в октябре 2017 года. Это – устойчивый транспортный коридор, соединяющий самым коротким путем Азию с Европой. Кроме того, был построен и сдан в эксплуатацию в мае 2018 года новый Бакинский Международный морской торговый порт, являющийся крупнейшим портом на Каспии.

Азербайджан, постоянно сохраняя экологический баланс, то есть, защищая окружающую среду, стремится к социально-экономическому развитию своих граждан. В целях совершенствования управления местными и международными перевозками, а также обеспечения безопасности на высоком уровне был дан старт концепции «Умный город». Целью этой концепции является повышение качества таких городских услуг, как энергетика, транспорт и коммунальные услуги с одновременным снижением потребления ресурсов, расточительства и общих затрат». Ильхам Алиев представил на суд влиятельной мировой аудитории успехи энергетической политики своего правительства: «Азербайджан также продолжал успешно реализовывать энергетические проекты. Поддерживая усилия Европы по диверсификации газоснабжения Европы, Азербайджан добился реализации проекта «Южный газовый коридор». Этот коридор протяженностью 3500 километров, соединив с помощью поставок газа Каспийский регион с европейскими рынками, изменит энергетическую карту всего региона. Данный проект реализован не в качестве альтернативы транспортировке газа в Европу, а для диверсификации поставок газа в Европу. Проект, общие капиталовложения в который составляют 40 миллиардов долларов США, состоит из 4 частей: 1) «Шахдениз-2» - все работы по первой фазе проекта - «Шахдениз-2» - завершены. Шахденизский газ, поднимаясь на высоту 2500 метров и опускаясь со дна моря на глубину 800 метров, будет транспортироваться на расстояние 3500 километров.