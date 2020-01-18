«Нефтчи» уволил Роберто Бордина

По представлению президента клуба Кямрана Гулиева Наблюдательный совет «Нефтчи» обсудил текущее положение дел в команде, и было принято решение аннулировать контракт с итальянским специалистом по обоюдному согласию. Что и было сделано в ходе встречи с главным тренером.

Командой временно руководит помощник главного тренера Физули Мамедов.

Бордин стал главным тренером «Нефтчи» летом 2018 года. В прошлом сезоне «Нефтчи» занял 2-е место в чемпионате Азербайджана и дошел до 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

В этом сезоне команда вновь занимает 2-е место, но уже успела вылететь из Кубка Азербайджана.