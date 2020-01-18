На пострадавших в Бейруте полицейских напали в больницах

Сотрудники внутренней безопасности Ливана, пострадавшие в ходе столкновений с демонстрантами в центре Бейрута, подверглись нападению после того, как их доставили в больницы, сообщается в заявлении МВД, передает РИА Новости.

"Раненые сотрудники внутренней безопасности подверглись нападению со стороны ряда бунтарей в больнице Аль-Вардия и в больнице американского университета", - сообщается в заявлении.

В социальных сетях позже появилось видео, на котором видно, как группа людей пытается побить людей в полицейской форме, которым медики помогают выйти из машин скорой помощи, ведут ко входу в больницу.