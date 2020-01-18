Юристы Трампа: Импичмент – вмешательство в выборы

Юристы президента США Дональда Трампа, отвечая на предложение явиться на процесс по импичменту, назвали обвинения нарушением Конституции США и попыткой вмешаться в выборы, передает РИА Новости.

"Представление к импичменту, поданное демократами в палате представителей, является опасным нападением на право американского народа свободно выбирать своего президента. Это неприкрытая и незаконная попытка отменить результаты выборов 2016 года и вмешаться в выборы 2020 года, до которых осталось несколько месяцев", - говорится в ответе, отрывки из которого зачитал РИА Новости источник, близкий к команде юристов Трампа.

"Представление к импичменту само по себе недействительно с точки зрения конституции. Оно даже не выдвигает обвинений в каком бы то ни было преступлении или нарушении закона, не говоря уже об "особо тяжких преступлениях и проступках", а все это требуется по конституции", - добавил источник.

На истекающей неделе палата представителей передала дело по импичменту в сенат для проведения процесса над президентом. Разбирательство по делу начнется в сенате 21 января.

Палата представителей в декабре вынесла Трампу импичмент по двум пунктам - превышение полномочий и воспрепятствование работе сената. Импичмент был вынесен голосами одних лишь демократов, тогда как республиканцы, у которых большинство в сенате, намерены оправдать президента. Демократы обвиняют Трампа в том, что он требовал политических услуг от президента Украины Владимира Зеленского в обмен на уже выделенную конгрессом военную помощь Украине. Трамп отрицает обвинения.