Эпидемия продолжается: в Китае выявили новые случаи заражения коронавирусом

По данным комитета, всем поступившим инфицированным оказана медицинская помощь. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Согласно официальному заявлению, к настоящему моменту всего выявлено 62 случая заражения данным коронавирусом, 19 заболевших уже выписаны из больницы, передает ТАСС.

Ранее BBC со ссылкой на ученых сообщила, что общее число заразившихся этим видом коронавируса многократно превышает официальные данные. Британские эксперты убеждены, что в действительности число заболевших достигло почти 1,7 тыс. человек. Телерадиокорпорация ссылается на данные исследований Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона, передает Интерфакс.

Напомним, 31 декабря стало известно, что в Китае зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии. В начале января специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый вид коронавируса. По официальным данным китайских властей, пока не зафиксировано случаев передачи вируса от человека к человеку. Сообщалось, что первые заболевшие подхватили заболевание от морепродуктов на рынке в городе Ухань. К настоящему моменту зафиксированы случаи заболевания в Таиланде и Японии, оба заразившихся посещали Ухань.