В Северной Корее сменился глава МИД

Новым министром иностранных дел КНДР назначен Ли Сон Гвон, сообщили несколько дипломатических источников в Пхеньяне.

Ли Сон Гвон сменил на посту главы МИД КНДР Ли Ен Хо, который возглавлял МИД республики с 2016 года, а всего проработал на внешнеполитическом поприще 38 лет.

До назначения новым министром иностранных дел Ли Сон Гвон занимал пост главы Комитета за мирное объединение Родины, передает ТАСС.

Напомним, 1 января северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил об отказе страны соблюдать запрет на ядерные испытания, пока США не предпримут ответных мер. В ходе пленума ЦК Трудовой партии Кореи он заявил, что КНДР в скором времени представит новое стратегическое вооружение. Пентагон пообещал ответить на «плохое поведение» КНДР.