Советника Трампа по России отстранили от работы

Главный советник американского президента Дональда Трампа по российским и европейским вопросам Эндрю Пик временно отстранен от должности, сообщает новостной портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, отстранение связано с начавшимся в отношении него расследованием, «связанным с вопросами безопасности».

Ранее предполагалось, что Эндрю Пик будет сопровождать Дональда Трампа во время Всемирного экономического форума в Давосе на следующей неделе.

Эндрю Пик занял место старшего директор СНБ США по России ноябре 2019 года вместо ушедшего Тима Мориссона. Ранее он был заместителем помощника госсекретаря по Ираку и Ирану.