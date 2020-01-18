Мадуро заявил, что хочет напрямую говорить с Трампом

«Если есть уважение между правительствами, независимо от того, насколько велики Соединенные Штаты, и если есть диалог, обмен правдивой информацией, тогда мы можем создать новый тип отношений», — подчеркнул глава Венесуэлы.

Глава Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в ближайшем будущем могут произойти «значительные изменения», если Вашингтон проведет с ним прямые переговоры. Об этом венесуэльский лидер сказал в интервью газете Washington Post.

Мадуро также заявил, что хотел бы напрямую поговорить с президентом США Дональдом Трампом. Он выразил недоумение по поводу того, что Трамп стремится улучшить отношения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, а с ним отказывается иметь дело. Ответственность за «провал» американской политики в отношении Венесуэлы он возложил на госсекретаря Майка Помпео и других «советников Трампа».

«Я считаю, что Майкл Помпео потерпел неудачу в Венесуэле и несет ответственность за провал Дональда Трампа в его политике в отношении нашей страны», — добавил он.

Он также намекнул, что если президент США Дональд Трамп решит снять санкции с Венесуэлы, то это будет сулить американским нефтяным компаниям «золотое дно» в латиноамериканской стране.

В то же время Мадуро уточнил, что, по всей видимости, будет сложно достичь согласия о том, что он, Вашингтон и оппозиция понимают под свободными и честными выборами.

Как отмечает газета, венесуэльский лидер впервые с февраля дал интервью американскому изданию.