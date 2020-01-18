Тимошенко: «Начался процесс ликвидации Украины»

По ее словам, украинцы потеряли период независимости и живут советами извне. «Сейчас моя работа и задача — на конкретных фактах, цифрах объяснить, что начался процесс ликвидации Украины. И если мы с этой информацией не дойдем до каждого украинца и потеряем время, мы его потом не наверстаем», — сказала Тимошенко.

Она заявила, что Украина попала под внешнее «кураторство», потеряла свою «субъектность» в мире и теперь страну все используют, как хотят. Тимошенко подчеркнула, что в период независимости нужно было жить «своим интеллектом, своей наукой, своим разумом, своими интересами». Этот период, считает политик, страна уже потеряла.

«Руководство Украины или сделает выводы и покончит с таким положением дел, или же позволит окончательно лишить страну ресурсов и собственности», - цитирует лидера «Батькивщины» РИА Новости.