Последняя надежда умирающей страны - казино, бандиты и петро наш спецреп
В столице Венесуэлы вскоре появится первое в мире казино, посетители которого будут делать ставки в изобретенной в этой стране криптовалюте под названием petro. Об этом объявил сам глава государства Николас Мадуро.
Необычное казино будет открыто в отеле Humbolt в районе Каракаса, который считается туристическим (если, конечно, в стране с полностью разрушенной экономикой, можно говорить о массовом иностранном туризме). Этот отель, открытый в 1956 году - единственный в Венесуэле, который подпадает под установленные нормы - пять звездочек и не менее двухсот номеров.
Ставки в казино будут делаться на такен-жетоны, которые, как объяснил Мадуро, можно будет приобретать за любую известную валюту - доллары, евро, йены и юани. Эти такены похожи на обычные жетоны, которые используются в нормальных казино по всему миру, но будут иметь знак биткоина.
Открытие криптовалютного казино - последнее в серии экзотических идей Мадуро. С петро он носится уже три года, пытаясь придумать, как обойти жесткие американские санкции. Но после официального вступления петро в жизнь США запретили использование и этой криптовалюты.
К поискам неожиданных решений венесуэльские власти принуждает драматическое положение с государственными финансами. Как сообщает Bloomberg, валютные резервы Венесуэлы к середине января опустились до самой низкой отметки за последние 30 лет. В ее казне сейчас лишь 800 миллионов наличных и 200 миллионов других ликвидных активов. Правда, есть 73 тонны золота, но продать его сложно также из-за принятых американцами мер, которые направлены на то, чтобы отрезать правительство Мадуро от мировых банков, покупателей драгоценных металлов и всех других желающих. К тому же значительная часть золотого запаса страны - 32 тонны хранится в Лондоне, но британские власти не собираются возвращать его владельцам: правительство Соединенного Королевства не признает Мадуро законным лидером страны и заявляет, что его режим не должен иметь доступа к активам, находящимся за рубежом.
Но поиски лазеек для того, чтобы пополнить тощую венесуэльскую казну, власти не прекращают. Их вдохновляет то, что впервые после многих месяцев падения экспорт нефти в прошлом декабре, несмотря на санкции США, слегка подрос и достиг 1 миллиона баррелей в день.
Однако сейчас он может вновь начать падать: некоторые крупные покупатели венесуэльской нефти-сырца приостановили контракты после того, как власти этой страны объявили, что, начиная с понедельника, 20 января все портовые сборы будут браться в криптовалюте. Большинство компаний, закупающие нефть Венесуэлы и до этого изобретали велосипед, не имея возможности из-за санкций расплачиваться так, как они это делают во всем остальном мире. Одни покупают нефть-сырец в обмен на бензин или дизель. Другие, такие как "Роснефть", итальянская Eni и испанская Repsol приобретают эту нефть в счет оплаты предоставленных Каракасу кредитов.
Но согласны ли они на то, чтобы платить за ряд услуг, а также в будущем, как планирует Мадуро, приобретать и саму нефть за петро?
В этой картине есть и парадоксальный штрих. Одна из крупнейших нефтяных компаний США - Chevron продолжает работать на рынке Венесуэлы, в то время как ее в конкуренты Exxon Mobil и ConocoPhilips десятилетие назад покинули страну после того, как тогдашний президент Уго Чавес прибрал к рукам их активы.
Руководство Chevron убеждает Вашингтон, что уйти с этого рынка непозволительно, это будет означать капитуляцию перед русскими и китайцами. И вот только что эта компания получила разрешение американского правительства продолжить работу в Венесуэле сроком на 90 дней. Любопытно, однако, как Chevron удается обойти санкции своих же властей, которые запрещают какие бы то ни было трансакции с венесуэльцами, будь то в долларах или пресловутых петро.
Что же касается обнищавших венесуэльцев, чья средняя месячная зарплата составляет в перерасчет на доллары менее 10 баксов, то у них нет никакого интереса к криптовалюте. А новое казино может привлечь к отелю Humbolt лишь преступников, которые будут дожидаться клиентов с крупными выигрышами, а может быть, и без них. В этой стране уличные бандиты сначала убивают свою жертву и лишь потом смотрят, что у нее в бумажнике.