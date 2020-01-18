Евгений Бай, спецкорр haqqin.az, Вашингтон 10:33

В столице Венесуэлы вскоре появится первое в мире казино, посетители которого будут делать ставки в изобретенной в этой стране криптовалюте под названием petro. Об этом объявил сам глава государства Николас Мадуро. Необычное казино будет открыто в отеле Humbolt в районе Каракаса, который считается туристическим (если, конечно, в стране с полностью разрушенной экономикой, можно говорить о массовом иностранном туризме). Этот отель, открытый в 1956 году - единственный в Венесуэле, который подпадает под установленные нормы - пять звездочек и не менее двухсот номеров.

Ставки в казино будут делаться на такен-жетоны, которые, как объяснил Мадуро, можно будет приобретать за любую известную валюту - доллары, евро, йены и юани. Эти такены похожи на обычные жетоны, которые используются в нормальных казино по всему миру, но будут иметь знак биткоина. Открытие криптовалютного казино - последнее в серии экзотических идей Мадуро. С петро он носится уже три года, пытаясь придумать, как обойти жесткие американские санкции. Но после официального вступления петро в жизнь США запретили использование и этой криптовалюты.

К поискам неожиданных решений венесуэльские власти принуждает драматическое положение с государственными финансами. Как сообщает Bloomberg, валютные резервы Венесуэлы к середине января опустились до самой низкой отметки за последние 30 лет. В ее казне сейчас лишь 800 миллионов наличных и 200 миллионов других ликвидных активов. Правда, есть 73 тонны золота, но продать его сложно также из-за принятых американцами мер, которые направлены на то, чтобы отрезать правительство Мадуро от мировых банков, покупателей драгоценных металлов и всех других желающих. К тому же значительная часть золотого запаса страны - 32 тонны хранится в Лондоне, но британские власти не собираются возвращать его владельцам: правительство Соединенного Королевства не признает Мадуро законным лидером страны и заявляет, что его режим не должен иметь доступа к активам, находящимся за рубежом. Но поиски лазеек для того, чтобы пополнить тощую венесуэльскую казну, власти не прекращают. Их вдохновляет то, что впервые после многих месяцев падения экспорт нефти в прошлом декабре, несмотря на санкции США, слегка подрос и достиг 1 миллиона баррелей в день.