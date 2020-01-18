В Иране посоветовали Макрону учить географию

Залив на юге Ирана имеет лишь одно название — Персидский. Так отреагировал на твит президента Франции Эммануэля Макрона пресс-секретарь МИД Ирана Сейед Аббас Мусави, пишет издание «Красная весна».

«Ваше военное присутствие в Заливе так же неправильно, как и используемое вами название. Обе ошибки серьезные, но исправимые», — написал Мусави в Twitter. При этом дипломат написал три твита подряд — на французском, английском и фарси.

17 января президент Макрон сообщил в Twitter о переброске спецподразделения вооруженных сил Франции в район Персидского залива, назвав его при этом «Арабо-Персидским».