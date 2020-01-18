Американский ученый раскрыл секрет долголетия

По словам эксперта, необходимо питаться только натуральной едой, перестать принимать витамины и добавки. Также специалист отметил, что не следует забывать про прививки, в том числе от гриппа. За ужином ученый порекомендовал выпивать бокал хорошего вина, добавив при этом: «И что важно! Не оставайтесь в одиночестве».

Ангус также призвал людей завершать все дела как минимум за два часа до сна, чтобы не перегружать мозг. Организм следует приучать к режиму дня и создать для себя комфортное и тихое спальное место. Кроме того, ученый советует проводить жизнь в движении, не ограничиваясь одним только спортзалом.