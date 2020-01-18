Сильный снегопад парализовал аэропорт Тегерана

Вылеты всех самолетов из тегеранского аэропорта Мехрабад приостановлены из-за сильного снегопада, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"Из-за обильного снегопада до возвращения нормальной видимости все вылеты из аэропорта Мехрабад отменены", - цитирует агентство IRNA сообщение воздушной гавани. Отмечается, что на данный момент видимость не превышает 300 м.

Мехрабад - второй по размерам аэропорт Тегерана. Информации об отмене рейсов в аэропорте имени имама Хомейни не поступала.

В воскресенье утром в Тегеране начался обильный снегопад, который стал причиной ухудшения ситуации на дорогах. Власти столицы объявили об отмене занятий в школах.