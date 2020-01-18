Американцы не пустили российских военных к месторождению в Сирии видео
Американские военные, дислоцированные в районах Сирии, подконтрольных террористам YPG/PKK, пресекли попытку российских военных проследовать к нефтяному месторождению "Джул Агы" в районе Румейлан на северо-востоке сирийской провинции Хасеке. Об этом сообщает Anadolu.
По информации местных источников, американские военные преградили путь российским военным, проводившим рейд вблизи города Румейлан. В итоге российские военные были вынуждены прекратить рейд и вернуться в пункт базирования.
Агентство отмечает, что в сирийском районе Румейлан расположена военно-воздушная база ВС США.
Несколько дней назад боевики YPG/PKK также преграждали путь российским военным, пытавшимся создать блокпост вблизи одного из нефтяных месторождений в Румейлане. Путь российского конвоя был прегражден в районе населенного пункта Камышлы. В итоге российские военные сменили маршрут и направились в район аэропорта города Камышли, подконтрольного силам Башара Асада, пишет турецкое агентство.
После начала операции «Источник мира» США оставили ряд военных баз в Сирии и перебазировали военных к нефтяным месторождениям. На сегодняшний день американские войска дислоцированы на 11 военных базах и пунктах Сирии в провинциях Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор.