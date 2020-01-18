Американские военные, дислоцированные в районах Сирии, подконтрольных террористам YPG/PKK, пресекли попытку российских военных проследовать к нефтяному месторождению "Джул Агы" в районе Румейлан на северо-востоке сирийской провинции Хасеке. Об этом сообщает Anadolu.

По информации местных источников, американские военные преградили путь российским военным, проводившим рейд вблизи города Румейлан. В итоге российские военные были вынуждены прекратить рейд и вернуться в пункт базирования.

Агентство отмечает, что в сирийском районе Румейлан расположена военно-воздушная база ВС США.

Несколько дней назад боевики YPG/PKK также преграждали путь российским военным, пытавшимся создать блокпост вблизи одного из нефтяных месторождений в Румейлане. Путь российского конвоя был прегражден в районе населенного пункта Камышлы. В итоге российские военные сменили маршрут и направились в район аэропорта города Камышли, подконтрольного силам Башара Асада, пишет турецкое агентство.