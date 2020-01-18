МИД: Советская армия совершила расправу над мирными азербайджанцами

«В ночь с 19 на 20 января 1990 года по приказу руководства СССР в Баку и Сумгаит, а также в другие города Азербайджана были введены части советской армии численностью 26 000 человек для осуществления операции под названием «Удар». В результате военного вторжения были убиты 147 гражданских лиц, 744 получили серьезные ранения. Это событие вошло в историю современного Азербайджана под названием «Черный Январь». Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана, распространенном в связи с 30-й годовщиной трагедии 20 Января.

«В преддверии этих трагических событий необоснованные территориальные претензии Армении к Азербайджану в конце 1980-х, агрессивная сепаратистская деятельность армянских шовинистов в Нагорно- Карабах ской автономной области Азербайджана и безразличие советского руководства к этой незаконной деятельности, а также насильственная депортация сотен тысяч азербайджанцев из Армении способствовали усилению в стране движения против советской власти. Советская армия, введенная в страну с целью предотвратить общенациональное движение и сломать волю азербайджанского народа к независимости, совершила беспрецедентную расправу над мирным населением, полностью нарушив нормы международного права, Конституции СССР и Азербайджанской ССР.

В заявлении отмечается, что 19 января 1990 года председатель Верховного Совета СССР М. Горбачев, грубо нарушив статью 119 Конституции СССР и статью 71 Конституции Азербайджанской ССР, подписал указ об объявлении чрезвычайного положения в Баку с 20 января. Однако, чтобы население не знало об этом, спецподразделение КГБ СССР «Альфа» взорвало энергоблок азербайджанского телевидения, соответственно отключив телевещание в стране.

Сразу же после этих трагических событий общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев провел пресс-конференцию в Постоянном представительстве Азербайджана в Москве, на которой резко осудил совершенные злодеяния, назвав это террором, совершенным против мирных людей, и актом против закона, демократии и гуманизма. Там же он потребовал дать политическую оценку событиям и наказать виновных в резне азербайджанского народа. После возвращения к политической власти в Азербайджане общенационального лидера Гейдара Алиева трагедия 20 Января получила политико-правовую оценку на государственном уровне. На специальном заседании парламента Азербайджана в феврале 1994 года событие 20 января 1990 года, в ходе которого были жестоко убиты невинные люди, было расценено как военная агрессия и преступление. В результате продолжающихся обсуждений в парламенте в марте 1994 года было принято постановление «О трагических событиях, совершенных в Баку 20 января 1990 года», - говорится в заявлении.

Азербайджанское внешнеполитическое ведомство отмечает, что с целью правильного осознания и анализа реалий нашей истории необходимо достоверно оценить события, приведшие к трагедии 20 Января. В основе всех бед стоят необоснованные территориальные притязания армян, которые в массовом порядке были переселены в регион, в особенности на исторические территории Азербайджана, в начале XIX века.

«С начала XX века азербайджанцы подвергались насильственной и дискриминационной политике армянских националистов, становились жертвой беспрецедентных массовых убийств. С конца 1980-х годов - с началом распада СССР Армения начала проводить все более откровенную агрессивную политику против Азербайджана, что привело к военной оккупации Нагорно-Карабахского региона и семи прилегающих районов Азербайджана. Наряду с азербайджанцами, насильственно изгнанными из мест своего постоянного проживания в Армении, сотни тысяч азербайджанцев, исторически проживающих на оккупированных ныне территориях, также стали жертвами этнической чистки.

В оправдание своих территориальных притязаний к Азербайджану армянские экстремисты еще в 1988 году инициировали провокацию в Сумгаите, главным инициатором и организатором которой по материалам Генпрокуратуры СССР был этнический армянин Эдуард Григорян, приговоренный к 12 годам лишения свободы. Впоследствии его перевели для отбывания наказания в Армению, где он поспешно был освобожден - это также является показательным фактом, разоблачающим истинных виновников произошедших событий.