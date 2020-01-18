С утра поток избирателей устремился в штаб Игбала Агазаде фото
Члены предвыборного штаба партии «Умид» и агитационные группы обсудили намеченные на сегодня работы.
Руководитель штаба Самед Хатамов напомнил о традиционных методах агитации, разъяснил группам новую агитационную тактику. Группы были индивидуально проинструктированы.
По словам С.Хатамова, результаты двухдневной активной агитации еще раз свидетельствуют, что у Игбала Агазаде нет конкурентов в 35-м избирательном округе Хатаинского района: «Я говорю это потому, что являюсь свидетелем того, как за последние два дня в штаб поступает большое количество обращений от желающих принять участие в избирательной кампании, как жители улицы Мехмандарова и проспекта Гянджа пришли на встречу с председателем партии «Умид».