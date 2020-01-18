Ильхам Алиев поделился видео по случаю 30-й годовщины 20 Января
На официальной странице президента Азербайджана Ильхама Алиева в Facebook распространен видеоролик, посвященный 30-й годовщине трагедии 20 Января.
На официальной странице президента Азербайджана Ильхама Алиева в Facebook распространен видеоролик, посвященный 30-й годовщине трагедии 20 Января.
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