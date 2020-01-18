Медведев назвал причины своей отставки

По словам экс-премьера, в послании российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию были обозначены масштабные задачи по обновлению политической системы, изменению баланса властей в стране, что должно было коснуться правительства, парламента, судебной системы, частично президента.

«Чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства», — цитирует Медведева ТАСС.

Еще одной причиной, по его словам, стал фактор времени. Как напомнил Медведев, он занимал пост председателя правительства почти восемь лет: «Это все-таки была очень длительная, сложная работа, связанная с принятием решений по исключительно трудным вопросам... Это тоже нужно принимать во внимание».