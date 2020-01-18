Это уже вторая личная встреча Путина и Эрдогана в этом году. До этого президенты встретились 8 января в Стамбуле, договорившись о выработке единой позиции по Ливии и направлению обращения к руководству Триполи и Тобрука прекратить огонь.

Ожидается, что лидеры "сверят часы" перед запланированной через час конференцией по урегулированию в Ливии.

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Президент РФ Владимир Путин планирует сегодня встретиться со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Берлине до начала международной встречи по Ливии.

"Такая встреча планируется", - сообщили ТАСС в пресс-службе главы российского государства.

Отметим, что Германия проводит 19 января в Берлине международную конференцию по урегулированию ситуации в Ливии. В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное правительство национального согласия во главе с Файезом Сараджем и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый так называемой ливийской национальной армией Халифы Хафтара. Для участия в берлинской конференции приглашены Россия, Алжир, Великобритания, Египет, ОАЭ, Китай, США, Турция, Франция.

13 января переговоры по ситуации в Ливии состоялись в Москве, но там стороны конфликта не смогли прийти к согласию, так как Хафтар отказался подписывать итоговое коммюнике.