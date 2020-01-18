Синоптики рассказали о погоде на завтра
В понедельник, 20 января, погода в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменно облачной, местами возможны кратковременные дожди, которые прекратятся в утренние часы, днем в основном без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
В некоторых местах утром ожидается легкий туман, умеренный северо-западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 2-4, днем 6-8 градусов тепла, в Баку ночью 2-4, днем 6-8 градусов тепла.
Атмосферное давление повыситчя до 772 мм ртутного столба, относительная влажность - 75-85%.
В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в горных районах - снег. Ночью и днем в некоторых местах туман, в Ленкорань-Астаринской зоне предположительно сильный.
Днем в основном без осадков, прогнозируется северный ветер. Температура воздуха ночью от трех градусов мороза до 2 тепла, днем 6-10 градусов тепла, в горах ночью от 5 до 10 мороза, днем от трех градусов мороза до двух тепла.