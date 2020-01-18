Путин: нельзя позволить стереть память о Великой Отечественной войне

Россия не должна никому ничего доказывать, чтобы за рубежом приняли историческую правду о Второй мировой войне, однако должна сделать все, чтобы эта правда не забывалась. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".



"Все забывается, все стирается. Не можем позволить никому стереть, не позволим", — приводит слова главы государства ТАСС.

Ранее российский президент в послании Федеральному собранию сообщил, что в РФ появится комплекс архивных документов по истории Второй мировой войны, доступных для всего мира. По словам главы российского государства, создание такого архива - "наш долг как страны-победительницы и ответственность перед будущими поколениями".