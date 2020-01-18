В Берлине решают будущее Ливии

В Берлине проходит международная конференция по Ливии. Представители 12 стран и четырех международных организаций обсуждают политическое урегулирование и режим прекращения огня в этой североафриканской стране на фоне ожесточения противостояния между конфликтующими сторонами, пишет Anadolu.

Конференция направлена на вклад в усилия ООН по обеспечению мира и стабильности в стране, формированию атмосферы доверия и диалога между сторонниками и противниками признанных властей Ливии.