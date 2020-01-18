В Берлине решают будущее Ливии
В Берлине проходит международная конференция по Ливии. Представители 12 стран и четырех международных организаций обсуждают политическое урегулирование и режим прекращения огня в этой североафриканской стране на фоне ожесточения противостояния между конфликтующими сторонами, пишет Anadolu.
Конференция направлена на вклад в усилия ООН по обеспечению мира и стабильности в стране, формированию атмосферы доверия и диалога между сторонниками и противниками признанных властей Ливии.
По мнению специалистов, организация ливийской конференции позволит Германии вновь «проявить себя на мировой арене» на фоне проведенных ранее конференции по Афганистану и саммита G20.
Не последнюю роль в проведении конференции сыграли Турция и Россия, благодаря усилиям которых в Ливии вступил в силу режим прекращения огня.
В конференции принимают участие президенты Турции, России, Франции, Египта, Алжира, Демократической Республики Конго, премьер-министр Великобритании, председатель Еврокомиссии, премьер-министр Италии, спецпосланник ООН по Ливии Гассан Саламе и представители Лиги арабских государств. В конференции также примут участие начальник канцелярии Комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ян Цзечи и глава МИД ОАЭ Абдулла бин Зайед аль-Нахайан. В Берлине для участия в конференции находятся также глава признанного правительства национального согласия Ливии Файез Сарадж и лидер вооруженных формирований Халифа Хафтар.