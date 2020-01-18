В Египте освободили турецких журналистов
Власти Египта освободили всех ранее задержанных сотрудников Anadolu в Каире, заявил гендиректор турецкого государственного информагентства Шенон Казанджи, сообщает РИА Новости.
Ранее Казанджи сообщил об освобождении гражданина Турции Хильми Балджи, который был в числе задержанных египетскими властями четырех сотрудников Anadolu.
"Все наши сотрудники, задержанные 14 января в Египте, освобождены", - говорится в заявлении Казанджи.
Anadolu в среду сообщило, что египетская полиция провела обыск в его каирском офисе, четырех сотрудников, в том числе одного гражданина Турции, взяли под стражу и увезли в неизвестном направлении. Турецкий МИД заявил, что решительно осуждает задержание, а в четверг в МИД Египта вызвали временного поверенного в делах Турции в Каире, которому выразили решительное несогласие с заявлением, сделанным МИД Турции.