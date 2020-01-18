Иран может пересмотреть отношения с МАГАТЭ

Тегеран может пересмотреть позицию по сотрудничеству с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в случае несправедливых мер европейских стран при использовании механизма разрешения споров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе, заявил председатель Меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани, сообщает RT.

«Если Европа по любой причине будет использовать несправедливый подход в рамках статьи 37 ядерного соглашения, Иран примет серьезное решение в отношении сотрудничества с МАГАТЭ», — цитирует его Mehrnews.

Он также выразил мнение, что позиция европейских стран связана с угрозами со стороны США. «Проблема не в поведении Ирана... Проблема, скорее, в угрозах США: экономически сильная страна заставляет Европу избрать нечестный и позорный подход», — заявил Лариджани.