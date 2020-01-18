В Турции скончалась азербайджанская журналистка

В одной из больниц Турции в возрасте 44 лет скончалась азербайджанская журналистка Айнур Миргасан (Тахмазова), сообщает Report.

Согласно информации, у Айнур Миргасан было онкозаболевание (рак крови). И в последние дни ее здоровье ухудшилось. После химиотерапии легкие перестали функционировать.

Тело Миргасан будет доставлено в Азербайджан сегодня вечером и похоронено в Баку.

А. Миргасан работала в таких изданиях, как «Ени Мусават», «Медиафаорум» и Ann.az. В последние годы проживала в Турции.