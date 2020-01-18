Палата лордов покинет Вестминстерский дворец

В качестве основного места для строительства нового "дома" верхней палаты британского парламента станут неиспользуемые земли вблизи железнодорожного вокзала Йорка, находящиеся в государственной собственности. Согласно плану по "выводу Палаты лордов из Лондона", новое место будет выбрано в ходе конституционной реформы, которая будет запущена весной. В рамках этого же процесса будут пересмотрены полномочия и функции Верховного суда и министра юстиции.

Верхняя палата британского парламента, палата лордов, самый консервативный орган власти Великобритании, состоящий из представителей духовенства, наследственных и пожизненных пэров, пэрство которым даровала королева за заслуги перед отечеством.