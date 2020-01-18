Турция возобновила работы на шельфе Кипра

«Наше буровое судно «Явуз» прибыло на лицензионное месторождение к югу от острова Кипр, чтобы выполнить третий этап буровой деятельности в соответствии с лицензиями, предоставленными правительством Турецкой Республики Северного Кипра в 2011 году. Турки-киприоты имеют по крайней мере столько же прав, сколько греки-киприоты. Если там есть нефть и природный газ, обе стороны должны делиться доходами», - говорится в заявлении Аксоя, передает РИА Новости.

Аксой раскритиковал Евросоюз за «узурпацию прав страны и турок-киприотов в Восточном Средиземноморье»: «ЕС должен прекратить свою предвзятую и основанную на двойных стандартах политику, далекую от реальности. Никто не должен сомневаться, что мы будем продолжать защищать права турок-киприотов на природные ресурсы острова».