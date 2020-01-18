Слова Тимошенко о «ликвидации» Украины списали на старость

Высказывания лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о начале ликвидации Украины объясняются ее старостью и истощением имеющихся у нее ресурсов. Такое мнение высказал в эфире НСН политолог и бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Годы берут свое. Это сказывается на ресурсе Тимошенко: эмоциональном, психическом, интеллектуальном. К тому же она никогда не обладала стратегическим мышлением. Отсюда такие высказывания», — отметил эксперт, по мнению которого, обращаясь к подобной риторике, Тимошенко надеется вернуть политическое влияние и поддержку электората, которые она практически растеряла.

«У Коломойского, который связан с Тимошенко, очень тяжелая ситуация – в Украине, России, США, Израиле. У него горит везде. Высказывание Тимошенко – это крик на пожаре!» - рассказал украинский эксперт.