Эрдоган: Хафтар должен отказаться от своего агрессивного поведения

Для мира в Ливии нужно обеспечить перемирие и прекратить агрессивную политику Халифы Хафтара, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Берлине.

"Мы считаем, что наши общие усилия привели к относительному спокойствию в этом процессе, а также дали такой продуктивный плод, как сегодняшняя берлинская конференция. Мы понимаем ваши усилия и ваше значение для установления перемирия", - цитирует РИА Новости Эрдогана.

"Мы проявили очень большие усилия для того, чтобы убедить господина Сараджа, чтобы он прибыл в Москву и сделал все возможное. Он выполнил свою задачу. В результате правительство национального согласия, несмотря на то, что все их ожидания не были выполнены, подписали соглашение. А Хафтар не подписал соглашение, что показывает нам, что он является сторонником не мирного процесса, а военного решения вопроса", - отметил Эрдоган.

"Чтобы в Ливии был обеспечен мир, а также спокойствие, берлинской конференции необходимо обеспечить перемирие, а также политическое разрешение вопроса. Необходимо, чтобы агрессивная позиция Хафтара была приведена к концу", - подчеркнул президент Турции.