Иран: убийство Сулеймани разделило историю Ближнего Востока на до и после

Вашингтон не стал отвечать на удар Ирана по американским базам в Ираке, так как осознал последствия этого шага, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на пресс-конференции, посвященной региональной безопасности после гибели командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

Аббас Арагчи отметил, что США не могут ответить, поскольку последствия будут еще более серьезными. Он также подчеркнул особое значение иранской атаки по американским военным базам: "15 мощных ракет по самой важной базе США в Иране - это очень серьезное событие".

Он назвал убийство Касема Сулеймани стратегической ошибкой США, а само убийство, по его мнению, разделило историю Ближнего Востока на "до" и "после".