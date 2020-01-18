ВОЗ: проблема азербайджанцев в том, что они не едят фрукты и овощи
При изобилии в стране фруктов и овощей, азербайджанцы очень мало их потребляют. В то время как потребление соли превышает норму. Об этом в конце прошлого года заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи, говоря о причинах роста неинфекционных заболеваний.
Глава Европейского бюро ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними Жоао Бреда также отметил наличие в Азербайджане проблемы с факторами риска, вызывающими неинфекционные заболевания, особенно среди мужчин. Одна из причин заключается в том, что люди не едят фрукты и овощи.
«Азербайджан является одной из основных стран в мире с изобилием фруктов и овощей. Но вы их не потребляете. В Азербайджане очень низкий уровень потребления фруктов и овощей. Это должно вас беспокоить. Потому что фрукты и овощи защищают людей от рака, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. В настоящее время в глобальном масштабе очень велико ожирение детей в сельской местности», - сказал Бреда.
Обнародованные сотрудниками ВОЗ данные о состоянии питания в Азербайджане были получены в ходе опросов, проведенных Центром общественного здравоохранения и реформ Министерства здравоохранения. Центр изучил состояние питания населения, и опросы показали, что лишь 25 процентов населения страны потребляют 400 граммов фруктов и овощей в день.
«В средних школах среди малолетних потребляющих фрукты больше, чем среди старшеклассников. То есть с возрастом процент уменьшается», - говорится в опросе. К тому же, довести этот показатель потребляющих фрукты и овощи до 25 процентов оказалось нелегко, специалисты центра проводили агитацию, особенно в детских учреждениях, разъясняя родителям важность фруктов и овощей для здоровья.
Сотрудники haqqin.az отправились на рынок, чтобы поговорить с покупателями и продавцами о причинах снижения доли фруктов и овощей в рационе азербайджанцев. Оказалось, что рынки в изобилии, а цены доступны по сезону. Однако число покупателей фруктов и овощей год от года уменьшается.
Продаем яблоки по 40 гяпик за килограмм, но покупателей нет...
В самом дешевом торговом центре Баку, известном как «Восьмой базары», яблоки стоят 40 гяпик - 1 манат, апельсины - 1 манат 80 гяпик - 2 маната 40 гяпик, бананы - 2 маната 20 гяпик, гранат -1 манат - 1 манат 70 гяпик, виноград - 2 маната, айва - 70 гяпик - 1 манат, помидоры - 70 гяпик, зелень - по 10-20 гяпик. То есть из-за урожайного прошлого сезона на рынках фрукты и овощи не дороги. Продавцы же говорят, что, несмотря на дешевизну, покупателей мало.
Продавец из Губы Сабухи Алиев говорит, что продает килограмм яблок за 25 гяпик, но покупателей нет. С 6 утра он на рынке, однако сумел продать всего лишь три килограмма яблок.
Другой продавец по соседству подключается к беседе и говорит, что товары повседневного спроса стоят дорого, поэтому многие люди не могут позволить себе покупать фрукты и овощи. Раньше они покупали фрукты на вес, а сейчас поштучно: «Картофель, лук покупают вынужденно. Возьмем меня, думаю, что я могу обойтись без фруктов и овощей».
Один из продавцов говорит, что виноваты родители. Готовая еда вытеснила овощи и фрукты. Родитель говорит, что у него нет денег купить яблоки, но при этом сам же покупает в магазине сухари, чипсы и пичкает ими своего ребенка.
Выясняется и то, что большинство продавцов фруктов и овощей жалуются на нехватку покупателей. По их словам, лето - сезон варений, потому продажи идут хорошо, сейчас же ситуация хуже. Они рады уже тому, что могут окупить аренду места на рынке.
Врач: Виноваты родители
По словам педиатра Севиль Мамедовой, проблема вовсе не в дороговизне фруктов и овощей, а в самих родителях. «В последние годы выросло число детей, страдающих от избыточного веса. Также значительно увеличилось число детей с диабетом, онкологией и заболеваниями почек. Можно сказать, что формируется больное поколение. Виноваты в этом не только врачи, медицина. Сегодня родитель превратился в убийцу своих детей», - говорит она.
Мамедова также говорит, что огромное влияние оказывает телереклама. Особенно, когда вредные привычки рекламируют известные люди, не только ребенку, но и его родителю невозможно объяснить проблему. «Мы говорим о важности фруктов для иммунитета, на что родители говорят: от того, что один раз съесть чипсы или выпить энергетические напитки, ничего страшного не произойдет. Сначала родители должны усвоить, чем фрукты полезны для организма, а затем приобщать ребенка есть фрукты. Привычки здорового питания среди населения все чаще нарушаются. В ближайшие 10-15 лет ущерб от этого будет более явным».
Зачем нужно есть фрукты?
Сотрудник отдела политики и планирования здравоохранения Центра общественного здравоохранения и реформ Министерства здравоохранения Гюнай Гулузаде отмечает, что те, кто рекомендует есть фрукты и овощи, должны разъяснить, для чего это нужно.
«Риск неинфекционных заболеваний можно снизить с помощью фруктов. Например, снижается риск заболеваний сердечно-сосудистой, онкологической и нервной систем. Потребление овощей и фруктов варьируется в зависимости от роста, веса или заболевания. Но в среднем каждый должен потреблять 4-6 порций фруктов и овощей в день. Например, по сезону нужно потреблять 1 ломоть арбуза, 10 абрикосов, 1 яблоко, 15 виноградинок. Доказано, что черешня является сильным болеутоляющим, в 20 черешеньках содержится от 12 до 25 мг обезболивающего вещества. 1 штука киви покрывает суточную потребность в витамине С. Регулярное употребление фруктов снижает риск инфаркта, рака и диабета», - говорит Гулузаде.
По ее словам, в школах рекомендуется продавать фрукты, так как привычка здорового питания должна формироваться с детства. «Учащиеся младших классов едят больше фруктов, старшеклассники же покупают в маркетах чипсы или шоколадные конфеты. Думается, что если в школах будут продавать фрукты, по крайней мере, дети будут покупать их и есть. В этом деле нужно задействовать и учителей, они должны знать: для здорового поколения необходимо здоровое питание. Уже во всем мире все больше внимания уделяется здоровому питанию», - отмечает наш собеседник.
Тот факт, что доля фруктов и овощей в ежедневном рационе азербайджанцев настолько мала, что это привлекло внимание ВОЗ, вызывает особую обеспокоенность. Тем не менее нелегко определить причины этого – значение имеет и низкая покупательная способность населения, ограничивающая фрукты и овощи в их ежедневном рационе, и роль привычки здорового питания.