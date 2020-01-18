ВОЗ: проблема азербайджанцев в том, что они не едят фрукты и овощи

Ульвия Худиева, Гюльнар Алиева 17:43

При изобилии в стране фруктов и овощей, азербайджанцы очень мало их потребляют. В то время как потребление соли превышает норму. Об этом в конце прошлого года заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи, говоря о причинах роста неинфекционных заболеваний. Глава Европейского бюро ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними Жоао Бреда также отметил наличие в Азербайджане проблемы с факторами риска, вызывающими неинфекционные заболевания, особенно среди мужчин. Одна из причин заключается в том, что люди не едят фрукты и овощи.

«Азербайджан является одной из основных стран в мире с изобилием фруктов и овощей. Но вы их не потребляете. В Азербайджане очень низкий уровень потребления фруктов и овощей. Это должно вас беспокоить. Потому что фрукты и овощи защищают людей от рака, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. В настоящее время в глобальном масштабе очень велико ожирение детей в сельской местности», - сказал Бреда. Обнародованные сотрудниками ВОЗ данные о состоянии питания в Азербайджане были получены в ходе опросов, проведенных Центром общественного здравоохранения и реформ Министерства здравоохранения. Центр изучил состояние питания населения, и опросы показали, что лишь 25 процентов населения страны потребляют 400 граммов фруктов и овощей в день. «В средних школах среди малолетних потребляющих фрукты больше, чем среди старшеклассников. То есть с возрастом процент уменьшается», - говорится в опросе. К тому же, довести этот показатель потребляющих фрукты и овощи до 25 процентов оказалось нелегко, специалисты центра проводили агитацию, особенно в детских учреждениях, разъясняя родителям важность фруктов и овощей для здоровья.

Сотрудники haqqin.az отправились на рынок, чтобы поговорить с покупателями и продавцами о причинах снижения доли фруктов и овощей в рационе азербайджанцев. Оказалось, что рынки в изобилии, а цены доступны по сезону. Однако число покупателей фруктов и овощей год от года уменьшается. Продаем яблоки по 40 гяпик за килограмм, но покупателей нет... В самом дешевом торговом центре Баку, известном как «Восьмой базары», яблоки стоят 40 гяпик - 1 манат, апельсины - 1 манат 80 гяпик - 2 маната 40 гяпик, бананы - 2 маната 20 гяпик, гранат -1 манат - 1 манат 70 гяпик, виноград - 2 маната, айва - 70 гяпик - 1 манат, помидоры - 70 гяпик, зелень - по 10-20 гяпик. То есть из-за урожайного прошлого сезона на рынках фрукты и овощи не дороги. Продавцы же говорят, что, несмотря на дешевизну, покупателей мало. Продавец из Губы Сабухи Алиев говорит, что продает килограмм яблок за 25 гяпик, но покупателей нет. С 6 утра он на рынке, однако сумел продать всего лишь три килограмма яблок. Другой продавец по соседству подключается к беседе и говорит, что товары повседневного спроса стоят дорого, поэтому многие люди не могут позволить себе покупать фрукты и овощи. Раньше они покупали фрукты на вес, а сейчас поштучно: «Картофель, лук покупают вынужденно. Возьмем меня, думаю, что я могу обойтись без фруктов и овощей». Один из продавцов говорит, что виноваты родители. Готовая еда вытеснила овощи и фрукты. Родитель говорит, что у него нет денег купить яблоки, но при этом сам же покупает в магазине сухари, чипсы и пичкает ими своего ребенка. Выясняется и то, что большинство продавцов фруктов и овощей жалуются на нехватку покупателей. По их словам, лето - сезон варений, потому продажи идут хорошо, сейчас же ситуация хуже. Они рады уже тому, что могут окупить аренду места на рынке.

Врач: Виноваты родители По словам педиатра Севиль Мамедовой, проблема вовсе не в дороговизне фруктов и овощей, а в самих родителях. «В последние годы выросло число детей, страдающих от избыточного веса. Также значительно увеличилось число детей с диабетом, онкологией и заболеваниями почек. Можно сказать, что формируется больное поколение. Виноваты в этом не только врачи, медицина. Сегодня родитель превратился в убийцу своих детей», - говорит она. Мамедова также говорит, что огромное влияние оказывает телереклама. Особенно, когда вредные привычки рекламируют известные люди, не только ребенку, но и его родителю невозможно объяснить проблему. «Мы говорим о важности фруктов для иммунитета, на что родители говорят: от того, что один раз съесть чипсы или выпить энергетические напитки, ничего страшного не произойдет. Сначала родители должны усвоить, чем фрукты полезны для организма, а затем приобщать ребенка есть фрукты. Привычки здорового питания среди населения все чаще нарушаются. В ближайшие 10-15 лет ущерб от этого будет более явным». Зачем нужно есть фрукты?