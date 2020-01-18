Еще одно сильное землетрясение: теперь в Китае

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайский сейсмологический центр.

Подземный толчок зафиксирован в 21:27 (17:27 мск) по местному времени в округе Кашгар.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 16 километров. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Отметим, что на утро воскресенья землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Греции.

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