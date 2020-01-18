Из-за Путина и Эрдогана в Берлине объявили высшую степень мер безопасности

В день открытия в Берлине международной конференции по Ливии введена высшая степень мер безопасности. Как передает Deutsche Welle, это связано с участием в конференции президентов России и Турции - Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

В связи с тем, что, кроме конференции по мирному урегулированию в Ливии, 18 и 19 января в Берлине проходят другие мероприятия, требующие повышенных мер безопасности (выставка продуктов питания и сельского хозяйства "Международная зеленая неделя", а также футбольный матч с участием "Баварии"), на помощь берлинским коллегам были отправлены 1 500 полицейских из других федеральных земель Германии.

По данным газеты Berliner Morgenpost, общее число полицейских, задействованных в столице Германии для обеспечения мер безопасности, достигло 4 600 человек.

Как сообщает Deutsche Welle, на крышах домов поблизости от ведомства федерального канцлера, где проходит конференция, дежурят снайперы, по реке Шпрее вместо привычных прогулочных теплоходов курсируют полицейские катера.